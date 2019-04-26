Власти Псковской области попросят Министерство финансов пересмотреть условия бюджетного кредитования для региона
Администрация Псковской области обратится к Министерству финансов России с просьбой пересмотреть условия бюджетных кредитов, которые регион взял из федерального бюджета. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, по действующим договоренностям к концу года для погашения кредитов из областного бюджета необходимо будет выделить более 3 миллиардов рублей.
Действующие условия кредитования называют не иначе как «драконовскими». Для выполнения всех обязательств, придется произвести оптимизацию текущих расходов, что определенно скажется на благосостоянии региона. Для этого органы исполнительной и законодательной власти региона объединят свои усилия.
Вопрос слишком жестких для регионов нашей страны условий соглашения о кредитах поднимался и на недавнем заседании Совета законодателей при Совете Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU