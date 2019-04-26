На автобусных маршрутах №17 и №25 в Пскове внедрили оплату проезда банковской картой

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-26T12:38:26+03:00

Утром 26 апреля еще на двух автобусных маршрута в Пскове появилась бесконтактная оплата проезда. Фото: Псковское агентство информации.

Всего таких маршрутов в областной столице стало три

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На автобусных маршрутах №17 и №25 появилась возможность оплатить проезд банковской картой. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, расплатиться можно и с помощью смартфона, оборудованного nfc-чипом.

- Современная система оплаты проезда формирует максимально комфортные условия проезда, - заметил во время открытия движения исполняющий обязанности директора предприятия «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец. - Также это позволит обеспечить прозрачные расчеты между пассажиром и компанией-перевозчиком

Первые автобусы с подобной системой оплаты отправились на маршруты утром 26 апреля. И это не единственное нововведение. Кондукторы на данных маршрутах облачены в специальную униформу, которая выделит их из общего числа пассажиров.

КСТАТИ

Бесконтактную оплату проезда в Пскове 9 апреля уже ввели на маршруте №11. К концу апреля бесконтактная оплата охватила три самые главные направления движения автобусов в областной столице.

ИСТОЧНИК KP.RU