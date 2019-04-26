Передвижная выставка «Сирийский перелом» прибыла в Псков

СЕГОДНЯ 13:47 2019-04-26T13:47:09+03:00

Выставка "Сирийский перелом" пробудет несколько часов в Пскове, после чего отправится в Великие Луки. Фото: Государственный комитет Псковской области по транспорту

Уже на следующий день ее ждут в Великих Луках

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Передвижная выставка «Сирийский перелом» прибыла на железнодорожный вокзал Пскова. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», в полдень поезд остановился в областной столице, чтобы все желающие смогли осмотреть экспозицию.

Поезд состоит из локомотива и 13 вагонов. На них расположена различная военная техника, которая использовалась в Сирии боевиками, например, танк Т-55, бронированные машины HMMWV M1151 и Panthera F9, переделанные гражданские автомобили «Grand Tiger» и «Toyota Land Cruiser». Также в экспозиции присутствуют три вагона, в которых расположились выставки мелкого вооружения и амуниции. Там можно увидеть беспилотные летательные аппараты, ракетное вооружение, средства индивидуальной химической защиты.

В Пскове выставка простоит недолго, всего лишь три часа. Днем 26 апреля поезд направится в Великие луки, где экспозиция откроется 27 апреля, после чего состав отправится в Москву.

КСТАТИ

На время прибытия передвижной выставки в Пскове перекрыли привокзальную площадь, а автобусные остановки пришлось временно переносить на улицу Вокзальную.

ИСТОЧНИК KP.RU