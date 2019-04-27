В Пскове на глазах очевидцев в Великой утонул автомобиль

СЕГОДНЯ 10:04 2019-04-27T10:04:31+03:00

Несколько минут машина держалась на плаву, после чего ушла на дно

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В Пскове на глазах очевидцев в реке Великой утонул автомобиль. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», инцидент произошел около девяти часов вечера 26 апреля.

Судя по кадрам, которые делали очевидцы происшествия, машина съехала с левого берега реки Великой. Автомобиль находился на Красноармейской набережной. В один момент автомобиль скатился по склону в реку. Несколько минут он дрейфовал по реке, но позже погрузился в воду полностью.

Многие стали высказывать свою версию случившегося. Люди, стоявшие рядом с автомобилем, отметили, что водитель просто не поставил автомобиль на ручной тормоз, поэтому он и скатился в реку. По неподтвержденной информации, во время происшествия никто не пострадал.

«Комсомольская правда - Псков» продолжит следить за развитием событий с утонувшим в Великой автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU