Псково-Печерский монастырь попал в десятку самых популярных мест для посещения на Пасху
Псково-Печорский монастырь, расположенный в Псковской области, попал в десятку самых популярных мест для посещения на Пасху. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», рейтинг составил сервис по аренде жилья для туристов на основании бронирований за последнее время.
Печоры заняли в списке седьмое место. Ниже в списке расположились Рождественско-Богородицкий монастырь в Задонске, Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь в Архангельской области и Спасо-Преображенский монастырь на Валаамских островах.
Выше Псково-Печерского монастыря расположились обители в Нижегородской области, в Сергиевом Посаде, Ярославской, Калужской, Владимирской и Костромской области.
КОНКРЕТНО
В 2019 году православные христиане празднуют Пасху 28 апреля.
КСТАТИ
27 апреля - Великая суббота. Корреспонденты «Комсомолки» выяснили все, что нужно знать об этом дне. Именно в это время в храме Гроба Господня сходит Благодатный огонь.
ИСТОЧНИК KP.RU