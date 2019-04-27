Псково-Печерский монастырь попал в десятку самых популярных мест для посещения на Пасху

СЕГОДНЯ 16:10 2019-04-27T16:10:56+03:00

Псково-Печерский монастырь стал одним из десяти самых популярных мест для посещения на Пасху. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Псково-Печорский монастырь, расположенный в Псковской области, попал в десятку самых популярных мест для посещения на Пасху. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», рейтинг составил сервис по аренде жилья для туристов на основании бронирований за последнее время.

Печоры заняли в списке седьмое место. Ниже в списке расположились Рождественско-Богородицкий монастырь в Задонске, Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь в Архангельской области и Спасо-Преображенский монастырь на Валаамских островах.

Выше Псково-Печерского монастыря расположились обители в Нижегородской области, в Сергиевом Посаде, Ярославской, Калужской, Владимирской и Костромской области.

КОНКРЕТНО

В 2019 году православные христиане празднуют Пасху 28 апреля.

КСТАТИ

27 апреля - Великая суббота. Корреспонденты «Комсомолки» выяснили все, что нужно знать об этом дне. Именно в это время в храме Гроба Господня сходит Благодатный огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU