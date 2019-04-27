В Пскове мужчина пытался украсть еду и одежду из магазина на Рижском проспекте
В Пскове мужчина пытался украсть еду и одежду из магазина на Рижском проспекте. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, сигнал об этом поступил днем 26 апреля.
Около 11.30 злоумышленник зашел в магазин и начал набирать товары. Причина, по которой он не собирался платить за товары, неизвестна. Мужчина постарался скрыть одежу и продукты питания так, чтобы продавцы не заметили. Но работники оказались бдительны и вызвали вневедомственную охрану. Через несколько минут злоумышленника уже задержали.
27-летнего псковича отвезли в ближайшее отделение полиции. За совершенное правонарушение злоумышленнику грозит административное наказание.
КСТАТИ
Задержание мужчины после кражи из магазина 4 апреля закончилось трагически. Он пытался убежать из отделения полиции и разбился насмерть.
ИСТОЧНИК KP.RU