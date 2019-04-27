СЕГОДНЯ 17:40 2019-04-27T17:40:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове мужчина пытался украсть еду и одежду из магазина на Рижском проспекте. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, сигнал об этом поступил днем 26 апреля.

Около 11.30 злоумышленник зашел в магазин и начал набирать товары. Причина, по которой он не собирался платить за товары, неизвестна. Мужчина постарался скрыть одежу и продукты питания так, чтобы продавцы не заметили. Но работники оказались бдительны и вызвали вневедомственную охрану. Через несколько минут злоумышленника уже задержали.

27-летнего псковича отвезли в ближайшее отделение полиции. За совершенное правонарушение злоумышленнику грозит административное наказание.

КСТАТИ

Задержание мужчины после кражи из магазина 4 апреля закончилось трагически. Он пытался убежать из отделения полиции и разбился насмерть.

ИСТОЧНИК KP.RU