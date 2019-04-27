2019-04-27T19:59:35+03:00
Общество

Михаил Ведерников призвал жителей Пскова любить и уважать свой город

Таким образом глава региона отреагировал на многочисленные жалобы горожан о благоустройстве областной столицы
Виталий Суриков
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей беречь город и не мусорить.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей беречь город и не мусорить.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Глава региона Михаил Ведерников призвал жителей Пскова любить и уважать свой город. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», такой призыв губернатор публиковал в социальных сетях.

Михаил Юрьевич заметил, что в личные сообщения к нему приходит много жалоб на благоустройство Пскова. Один из вопросов – свалка на улице Алтаева у дома №7. Жители отмечали, что городские власти не обращают на мусор никакого внимания.

- Свалку, конечно, убрали, - заметил глава региона. - Но я очень надеюсь, что она здесь не появится снова. Давайте будем любить, уважать и беречь наш город!!!

КСТАТИ

Псков присоединился к акции «Чистые игры», в ходе которой участники собрали 410 мешков мусора. А перед Пасхой региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами решил вопрос по уборке городских кладбищ.

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Уважаемые жители города Пскова! Люди часто обращаются с различными просьбами, значительное количество которых касается благоустройства и уборки города. Вот один из примеров . Свалку, конечно, убрали. Но я очень надеюсь, что она здесь не появится снова. Давайте будем любить, уважать и беречь наш город!!! #Псков #Городвоинскойславы #Псковучебникистории #городскаясреда #чистыйгород
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ИСТОЧНИК KP.RU

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