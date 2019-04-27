Михаил Ведерников призвал жителей Пскова любить и уважать свой город
Глава региона Михаил Ведерников призвал жителей Пскова любить и уважать свой город. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», такой призыв губернатор публиковал в социальных сетях.
Михаил Юрьевич заметил, что в личные сообщения к нему приходит много жалоб на благоустройство Пскова. Один из вопросов – свалка на улице Алтаева у дома №7. Жители отмечали, что городские власти не обращают на мусор никакого внимания.
- Свалку, конечно, убрали, - заметил глава региона. - Но я очень надеюсь, что она здесь не появится снова. Давайте будем любить, уважать и беречь наш город!!!
КСТАТИ
Псков присоединился к акции «Чистые игры», в ходе которой участники собрали 410 мешков мусора. А перед Пасхой региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами решил вопрос по уборке городских кладбищ.
ИСТОЧНИК KP.RU