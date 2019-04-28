СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-28T13:36:28+03:00

Пристальное внимание нужно обратить не только на прилегающую территорию, но и постройки

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Псковские спасатели напомнили дачникам правила пожарной безопасности на приусадебном участке. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, пристальное внимание надо обратить не только на территорию, но и на строения.

Например, у каждого строения должны быть остеклены и закрыты все окна. Рядом должен находиться пожарный инвентарь и бочки с водой. У дома должны быть всегда две лестницы: одна такой длины, чтобы забраться на крышу, а вторая – чтобы добраться до конька кровли. Нельзя использовать рядом со строениями открытый огонь и проводить сварочные работы, также, как и хранить внутри легко воспламеняемые вещества. Пристально нужно следить и за детьми. Их невинная шалость может обернуться пожаром.

На приусадебном участнике не стоит разводить костры, оставлять горючие вещества. Мусор не стоит сжигать, а необходимо вывозить его на специально выделенные площадки.

КСТАТИ

На майских праздниках экстренные службы будут работать в усиленном режиме. Из-за жаркой погоды в Псковской области установилась пожароопасная обстановка, и любой пал травы может привести к серьезным последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU