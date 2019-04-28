Губернатор Псковской области поздравил жителей региона с Пасхой
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Пасхой. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», пост с этим глава региона опубликовал в социальных сетях.
- Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав! С праздником светлой Пасхи, дорогие православные, - отметил в своем послании Михаил Юрьевич. - Слава тебе, Господи!
Также Михаил Ведерников вместе с сотнями жителей областной столицы посетил праздничное богослужение в Свято-Троицком соборе Пскова. Оно прошло в ночь с 27 на 28 апреля. Службу провел митрополит Псковский и Порховский Тихон. Вместе с прихожанами глава региона прошел крестный ход вокруг собора.
КСТАТИ
Пасха - древний христианский праздник. Его установили в честь Воскресения Иисуса Христа. Празднику предшествует Великий сорокадневный пост.
ИСТОЧНИК KP.RU