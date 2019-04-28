Больше 400 спортсменов пробежали псковский марафон
Больше 400 спортсменов пробежали псковский марафон, который прошел 28 апреля. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правде - Псков», организатором выступила общественная организация «PRO Sport» при поддержке комитета по спорту и физической культуре.
Самые юные спортсмены (7-11 лет) пробежали дистанцию в один километр. Десять с половиной километров пробежали псковичи и гости города от 16 лет. К дистанциям в 21 и 42 километра допускали только совершеннолетних спортсменов.
На дистанции соревнований работали 40 волонтеров, которые направляли спортсменов и дежурили у столиков с водой и фруктами. Безопасность спортсменов также обеспечивали псковские полицейские.
КОНКРЕТНО
Псковский марафон стал первым из трех беговых этапов, которые пройдут в Псковской области. В Ваулино 7 июля спортсмены смогут посостязаться в марафоне с препятствиями, а 25 августа в Печорском районе соревнования будут включать в себя дистанции от одного до пятидесяти километров.
КСТАТИ
Организаторы марафона накануне организовали тренировочный забег по трассе, в котором приняло участие несколько десятков спортсменов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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