СЕГОДНЯ 17:54 2019-04-28T17:54:09+03:00

Участников ждали четыре дистанции, ка которых марафонцев разделили на три возрастные группы

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Больше 400 спортсменов пробежали псковский марафон, который прошел 28 апреля. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правде - Псков», организатором выступила общественная организация «PRO Sport» при поддержке комитета по спорту и физической культуре.

Самые юные спортсмены (7-11 лет) пробежали дистанцию в один километр. Десять с половиной километров пробежали псковичи и гости города от 16 лет. К дистанциям в 21 и 42 километра допускали только совершеннолетних спортсменов.

На дистанции соревнований работали 40 волонтеров, которые направляли спортсменов и дежурили у столиков с водой и фруктами. Безопасность спортсменов также обеспечивали псковские полицейские.

КОНКРЕТНО

Псковский марафон стал первым из трех беговых этапов, которые пройдут в Псковской области. В Ваулино 7 июля спортсмены смогут посостязаться в марафоне с препятствиями, а 25 августа в Печорском районе соревнования будут включать в себя дистанции от одного до пятидесяти километров.

КСТАТИ

Организаторы марафона накануне организовали тренировочный забег по трассе, в котором приняло участие несколько десятков спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU