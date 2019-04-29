В Дновском районе во время пожара в жилом доме пострадала пожилая женщина

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-29T09:57:21+03:00

Во время пожара в доме никто не погиб. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В деревне Белошкино Дновского района сгорел жилой дом, предназначенный на две семьи. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, во время пожара пострадала хозяйка одной из половин строения.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 28 апреля в 10.46, - отметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали две пожарные машины и пять спасателей.

К моменту прибытия пожарных большая часть здания была охвачена огнем. Спасатели не допустили того, чтобы пожар перекинулся на соседние строения. Дом на две семьи спасти не удалось. Позже эксперты выяснили, что возгорание началось с неисправной электропроводки.

На месте происшествия медики оказали помощь хозяйке дома, она получила ожоги лица и рук первой и второй степени.

ИСТОЧНИК KP.RU