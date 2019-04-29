За прошедшие сутки псковские пожарные зарегистрировали 33 случая пала травы
В Псковской области за сутки спасатели зарегистрировали 33 пала травы. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного регионального управления МЧС России, огонь распространился в общей сложности на 34 гектара.
- За 2019 год в Псковской области зарегистрировано 1268 случаев пала травы, - подытожил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Огонь распространился больше чем на тысячу гектар полей.
Спасатели также боролись с огненной стихией в лесах региона. Всего очагов было семь. Огонь распространился на 43 гектара лесов. За время введения пожароопасного периода в Псковской области уже произошло 134 лесных пожара. Огонь распространился на 289 гектар.
КСТАТИ
В Псковской области экстренные службы перешли на усиленный режим работы из-за высокого класса пожарной опасности. Особенное внимание уделяется майским праздникам, ведь в это время дачники выберутся на свои приусадебные участки.
ИСТОЧНИК KP.RU