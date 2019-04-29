До 55 % должно вырасти в Псковской области число занимающихся спортом

СЕГОДНЯ 11:20 2019-04-29T11:21:42+03:00

Такая задача должна быть выполнена к 2024 году

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-Количество систематически занимающихся спортом граждан к 2024 году должно вырасти до 55 % , рассказал руководитель комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин на пресс-конференции, посвященной развитию спортивной инфраструктуры в регионе, передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков». - Задача амбициозная, но правительство на всех уровнях, включая муниципалитеты и профильные министерства, сейчас решает, как эту задачу выполнить.

В Пскове задача вовлечения в спорт также решается на всех уровнях власти.

Реконструкция стадиона «Машиностроитель» в Пскове - самый масштабный региональный проект — будет завершена в этом году.

Губернатор Михаил Ведерников ведет работу по организации реконструкции второй очереди. Планируется перестроить не только футбольное поле и трибуны, но и универсальный спортивный комплекс для занятий гимнастикой, футболом.

ИСТОЧНИК KP.RU