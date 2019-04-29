Три физкультурно-оздоровительных комплекса построят в Плюссе, Новоржеве и Великих Луках

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-29T11:36:36+03:00

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В этом году в планах построить три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в Плюссе, Новоржеве и Великих Луках и 10 площадок ГТО в районах., передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков" со ссылкой на руководителя регионального комитет по физической культуре и спорту Ивана Штылина.

Оборудование регион получает по программе «Спорт - норма жизни».

С 2009 года систематически занимались спортом 90 тысяч жителей Псковской области, планируется довести эту цифру до 200 тысяч.

- Наша задача - создание условий, новых спортивных сооружений, - отметил он.

и напомнил, что в Великих Луках введен в строй второй в области «Ледовый дворец».Проблемная стройка в Великих Луках — велоцентр - завершена.

- Есть замечания, но в течение 5 лет подрядчик будет нести обязанность по оперативному ремонту здания, - сообщил Иван Штылин и отметил, что сейчас там занимаются от мала до велика.

В Пскове один из крупных проектов - строительство воркаут-площадки, глава региона Михаил Ведерников запустил программу «100 воркаут-площадок».

-Мы ставим задачу разместить их на селе, у школ, чтобы они были доступны, - сказал Штылин.

Также по федеральной программе Псковская область получит 3 млн рублей на подготовку спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU