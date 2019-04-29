Псковские парламентарии предлагают ввести уголовное наказание за умышленные палы травы

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-29T14:28:50+03:00

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Псковские парламентарии предлагают ужесточить наказание за случаи умышленного пала травы. Как сообщает «Псковское агентство информации», об этом рассказал депутат Псковского областного Собрания, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия «Красное знамя» Андрей Козлов.

Как отметил парламентарий, на постоянно обрабатываемых полях уничтожается верхний слой, на котором растет луговой клевер. Также уничтожается стерня (солома, которая остается после уборки урожая, -прим. ред.). А на полях, которые не обрабатываются долгое время огонь может нанести серьезный вред не только флоре, но и фауне. Из-за палов травы сокращается численность зайцев, лис и птиц, гнездящихся на земле.

- За палы травы надо ужесточать меры ответственности, вплоть до уголовной, - подытожил свой комментарий Андрей Козлов.

КОНКРЕТНО

Из-за жаркой погоды и отсутствия осадков, а также большого количества лесных пожаров и палов травы, в Псковской области введен особый противопожарный режим. С 18 марта по 29 апреля спасатели зарегистрировали в регионе почти полторы тысячи природных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU