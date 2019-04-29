2019-04-29T14:28:50+03:00
Общество

Псковские парламентарии предлагают ввести уголовное наказание за умышленные палы травы

Такие пожары наносят большой вред природе
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Парламентарий Андрей Козлов выступает за ужесточение наказаний за палы травы.Парламентарий Андрей Козлов выступает за ужесточение наказаний за палы травы.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
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Псковские парламентарии предлагают ужесточить наказание за случаи умышленного пала травы. Как сообщает «Псковское агентство информации», об этом рассказал депутат Псковского областного Собрания, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия «Красное знамя» Андрей Козлов.

Как отметил парламентарий, на постоянно обрабатываемых полях уничтожается верхний слой, на котором растет луговой клевер. Также уничтожается стерня (солома, которая остается после уборки урожая, -прим. ред.). А на полях, которые не обрабатываются долгое время огонь может нанести серьезный вред не только флоре, но и фауне. Из-за палов травы сокращается численность зайцев, лис и птиц, гнездящихся на земле.

- За палы травы надо ужесточать меры ответственности, вплоть до уголовной, - подытожил свой комментарий Андрей Козлов.

КОНКРЕТНО

Из-за жаркой погоды и отсутствия осадков, а также большого количества лесных пожаров и палов травы, в Псковской области введен особый противопожарный режим. С 18 марта по 29 апреля спасатели зарегистрировали в регионе почти полторы тысячи природных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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