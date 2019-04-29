2019-04-29T15:38:08+03:00
Общество

Комиссия по безопасности дорожного движения Пскова не поддержала запрет проезда мотоциклов по центральным улицам

Вопрос рассматривался в свете недавней трагедии на проспекте Энтузиастов.
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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На заседании комиссии участники рассмотрели пять вопросов. Фото: стоп-кадр прямой трансляции сообщества "Убитые дороги. Псков" в социальной сети "Вконтакте".На заседании комиссии участники рассмотрели пять вопросов. Фото: стоп-кадр прямой трансляции сообщества "Убитые дороги. Псков" в социальной сети "Вконтакте".
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Комиссия по безопасности дорожного движения Пскова не поддержала введение запрета на передвижение мотоциклистов по центральным улицам города. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», заседание состоялось в понедельник, 29 апреля, предложение внесли представители городского ГИБДД.

Резко негативно отнеслись к инициативе сами мотоциклисты. Их слова приводит «Псковское агентство информации». Представители сообщества отметили, что не виноваты в трагедии на проспекте Энтузиастов, где пьяный мужчина на мотоцикле сбил насмерть 6-летнюю девочку. Злоумышленник не состоял ни в каких обществах и просто катался по городу, нарушая все правила дорожного движения. Но, как заметили байкеры, в знак соболезнования семье погибшего ребенка торжественного открытия мотосезона в Пскове не будет.

Также представители мотосообщества отметили, что на Ганзейские дни в Псков приедет множество туристов на двухколесной технике. По мнению байкеров, стоит модернизировать систему профилактики правонарушений, установить больше камер видеонаблюдения а в ГИБДД закупить мотоциклы, чтобы бороться с нарушителями.

КОНКРЕТНО

Предложение поддержали только три представителя комитета по безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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