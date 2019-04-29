Комиссия по безопасности дорожного движения Пскова не поддержала запрет проезда мотоциклов по центральным улицам
Комиссия по безопасности дорожного движения Пскова не поддержала введение запрета на передвижение мотоциклистов по центральным улицам города. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», заседание состоялось в понедельник, 29 апреля, предложение внесли представители городского ГИБДД.
Резко негативно отнеслись к инициативе сами мотоциклисты. Их слова приводит «Псковское агентство информации». Представители сообщества отметили, что не виноваты в трагедии на проспекте Энтузиастов, где пьяный мужчина на мотоцикле сбил насмерть 6-летнюю девочку. Злоумышленник не состоял ни в каких обществах и просто катался по городу, нарушая все правила дорожного движения. Но, как заметили байкеры, в знак соболезнования семье погибшего ребенка торжественного открытия мотосезона в Пскове не будет.
Также представители мотосообщества отметили, что на Ганзейские дни в Псков приедет множество туристов на двухколесной технике. По мнению байкеров, стоит модернизировать систему профилактики правонарушений, установить больше камер видеонаблюдения а в ГИБДД закупить мотоциклы, чтобы бороться с нарушителями.
КОНКРЕТНО
Предложение поддержали только три представителя комитета по безопасности дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU