За качеством ремонта дорог в Псковской области проследят региональные власти

СЕГОДНЯ 15:54 2019-04-29T15:54:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Псковской области внимательно проследит за качеством дорожных работ в регионе. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды — Псков», об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время совещания по проведению аукционов по поиску подрядчиков.

Дороги в Псковской области - больная тема. Жалобы на те или иные магистрали и улицы появляются иот жителей региона постоянно. Как сообщает «Псковское агентство информации», областная столица попала в двадцатку городов с плохим состоянием дорог, а Великие Луки попали в первую десятку. Глава региона заверил, что добьется от подрядчиков качественного выполнения своих обязанностей.

Михаил Ведерников лично выезжает на объекты и заметил, что это приносит плоды. Но есть еще над чем работать. Например, последнее совещание с подрядчиками результатов не принесло и они не выполнили выработанные поручения. Ремонт дороги не должен заключаться только в замене покрытия. Рабочие должны поменять и бордюры, а также нанести свежую разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU