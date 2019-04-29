2019-04-29T17:29:27+03:00
Общество

Псковский аллерголог Ольга Слепиковская: Пыль от палов травы может привести к бронхиту или астме

При возникновении симптомов токсических повреждений дыхательных путей нужно сразу обратиться ко врачу
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Медики предупреждают, что продукты горения от травы могут серьезно навредить здоровью.Медики предупреждают, что продукты горения от травы могут серьезно навредить здоровью.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Главный псковский внештатный аллерголог Ольга Слепиковская рассказала о воздействии угольной пыли от палов травы на здоровье. Как передает «Псковское агентство информации», такая примесь в воздухе опасна как для аллергиков, так и для здоровых людей.

Как отмечает Ольга Слепиковская, для высокочувствительных людей сейчас и так сложное время, ведь все вокруг начинает цвести. Любой резкий запах может вызвать реакцию, а уж угольная пыль от палов травы провоцирует сужение бронхов. У таких людей сразу возникает кашель, заложенность носа и зуд в области глаз.

Люди без аллергических проявлений могут нажить себе хронические заболевания, такие как бронхит или начало астмы. Также человек может пострадать от токсических повреждений дыхательных путей, ведь в воздух поднимается не только зола, но и продукты горения удобрений и мусора. У пострадавшего возникнет кашель, приступы удушья и подъем температуры. Человека сразу надо доставить ко врачу. Но и после этого процесс восстановления может занять некоторое время, потому что продукты горения долго выходят из легких.

КОНКРЕТНО

Псковские парламентарии уже призывают к ужесточению наказаний за умышленные палы травы. Таких инцидентов за половину марта и апрель набралось больше 1,2 тысяч, а также произошло около трехсот лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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