СЕГОДНЯ 18:17 2019-04-29T18:29:43+03:00

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Палы травы в Псковской области уничтожают плодородный слой почвы, насекомых и семена растений. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом в интервью «Псковскому агентству информации» рассказала старший преподаватель кафедры зоотехнии и технологии переработки продуктов животноводства Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Надежда Лебедева.

Как отметил эксперт, в первую очередь страдает животный мир. И дело не только в детенышах зайцев, пресмыкающихся и других крупных животных, которые гибнут в огне, но и в насекомых. Становится меньше божьих коровок, шмелей, жужелиц. Здесь есть сразу два отрицательных момента: во-первых, насекомые не смогут уничтожать вредителей, а во-вторых, птицам остается мало корма. Погибают и микроорганизмы, которые живут в почве.

Почва тоже во многом проигрывает в противостоянии с огнем. Стихия уничтожает верхний плодородный слой, а вместе с ним и семена многих растений. Они располагаются недалеко в земле, из-за чего высокие температуры гибельно влияют на них. На место луговых растений придут живучие сорняки, а в нормальное русло жизнь на выгоревшем участке может прийти только через пять-шесть лет.

КОНКРЕТНО

В Псковской области за полтора месяца выгорело больше тысячи гектаров полей.

КСТАТИ

Палы травы губительно сказываются на здоровье людей, а особенно сильно действуют на аллергиков.

ИСТОЧНИК KP.RU