2019-04-29T18:51:45+03:00
Происшествия

В Новосокольническом районе за кражу 1,5 километров алюминиевых проводов задержаны двое молодых людей

Примерная стоимость похищенного – 14 тысяч рублей
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Новосокольническом районе за кражу полутора километров алюминиевого провода под суд попадут двое молодых людейВ Новосокольническом районе за кражу полутора километров алюминиевого провода под суд попадут двое молодых людейФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Новосокольническом районе за кражу полутора километров алюминиевого провода под суд попадут двое молодых людей, 1993 и 1994 годов рождения. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, примерная стоимость украденного провода – 14 тысяч рублей.

Задержанные, действую сообща, с помощью инструмента по ночам снимали провода с линий электропередач по всему району. В дальнейшем на личном автомобиле они доставляли их в Великие Луки. Там в одном из пунктов приема металла они сбывали похищенный провод.

На данный момент молодые люди уже дали признательные показания, а все похищенное было изъято полицейскими. Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают остальные обстоятельства данного дела. Есть подозрения в причастности задержанных к другим подобным преступлениям. За содеянное им может грозить до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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