2019-04-30T09:37:35+03:00
Происшествия

В Красногородске из-за поджога сгорели три здания

Среди них оказались жилой дом, хозяйственная постройка и бесхозное строение
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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В Красногородске пожарные спасли от огня 14 построек.В Красногородске пожарные спасли от огня 14 построек.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Красногородске произошел пожар, который охватил сразу несколько зданий. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, причиной возгорания стал поджог.

- Сообщение о пожаре поступило 29 апреля в 14.15, - отметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали 4 пожарные машины и 12 спасателей.

Огонь начал распространяться от бесхозного строения. После этого он перекинулся на дом и хозяйственную постройку. В итоге строение огонь уничтожил полностью, у дома и постройки выгорела кровля. Но при этом пожарным удалось спасти от пожара 4 жилых дома, 9 хозяйственных построек и магазин.

Выяснением всех обстоятельств поджога займутся правоохранительные органы.

КСТАТИ

Из-за неосторожного обращения с огнем в Острове на территории пилорамы сгорели 50 квадратных метров отходов от производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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