СЕГОДНЯ 09:46 2019-04-30T09:46:23+03:00

В Плюсском районе работникам предприятия выплатили зарплату лишь после вмешательства прокуратуры Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Плюсском районе работникам предприятия «Плюсское АТП» выплатили февральскую зарплату лишь после вмешательства прокуратуры. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, всего руководство предприятии не выплатило зарплату 17 работникам, общая задолженность составила 93 тысячи рублей.

Работники в связи со всеми обстоятельствами были вынуждены обратиться в прокуратуру. В ходе проверки подтвердился факт невыплаты заработной платы. В связи с этим на руководителя предприятия было возбуждено дело об административном нарушении.

Постановлением Государственной инспекции труда по Псковской области он привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа размером 10 тысяч рублей. Все долги предприятия по зарплате уже выплачены работникам.

ИСТОЧНИК KP.RU