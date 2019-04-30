2019-04-30T09:46:23+03:00
Происшествия

В Плюсском районе работникам предприятия выплатили зарплату лишь после вмешательства прокуратуры

Общий долг предприятия по невыплаченной зарплате составил 93 тысячи рублей
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Плюсском районе работникам предприятия выплатили зарплату лишь после вмешательства прокуратурыВ Плюсском районе работникам предприятия выплатили зарплату лишь после вмешательства прокуратурыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Плюсском районе работникам предприятия «Плюсское АТП» выплатили февральскую зарплату лишь после вмешательства прокуратуры. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, всего руководство предприятии не выплатило зарплату 17 работникам, общая задолженность составила 93 тысячи рублей.

Работники в связи со всеми обстоятельствами были вынуждены обратиться в прокуратуру. В ходе проверки подтвердился факт невыплаты заработной платы. В связи с этим на руководителя предприятия было возбуждено дело об административном нарушении.

Постановлением Государственной инспекции труда по Псковской области он привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа размером 10 тысяч рублей. Все долги предприятия по зарплате уже выплачены работникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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