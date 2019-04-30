2019-04-30T09:52:05+03:00
Происшествия

Псковские спасатели зарегистрировали за сутки 33 случая палов травы

В это же время пожарные боролись с 12 лесными пожарами
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Почти полторы тысячи природных пожаров произошли в Псковской области за 2019 год.Почти полторы тысячи природных пожаров произошли в Псковской области за 2019 год.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Псковские спасатели зарегистрировали за сутки 33 случая палов травы. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, за 28 апреля сгорели 18 гектаров полей.

- Всего за время введения пожароопасного периода в регионе произошло уже 1296 палов травы, - отметил сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. - Общая площадь, по которой прошелся огонь - 1070 гектаров.

Кроме этого в Псковской области 28 апреля спасатели боролись с 12 лесными пожарами. Из общая площадь составила 69 гектаров. Один из них все еще не потушен. Всего за 2019 год в регионе произошло 144 лесных пожара на общей площади 359 гектаров.

КСТАТИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона не поджигать сухую траву, чтобы не создавать угрозу жизни. Кроме того, палы травы пагубно сказываются не только на здоровье людей, но и на состоянии природы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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