В Пскове состоится международный кинофестиваль «Западные ворота»
В Пскове с 27 по 30 июня пройдет международный кинофестиваль «Западные ворота». Как рассказали «Комсомольской Правде - Псков» в АО «Ленфильм», в программе фестиваля покажут 50 европейских фильмов для самых искушенных зрителей.
Первый международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Ганзейские дни. Основная цель фестиваля – познакомить псковичей с кинематографом Европы, а представителям европейских стран и, прежде всего, кинематографистам, показать Псков как культурный плацдарм для съемок. В дальнейшем фестиваль «Западные ворота» планируется сделать ежегодным.
Отличительная особенность конкурсных картин – лидерство в национальных кинопрокатах. Фильмы будут представлены в трех категориях. В конкурсной программе за звание лучшей работы фестиваля поборются 6 кинолент. Остальные будут сражаться за отдельный приз от звездного жюри, в которое войдут известные актеры, режиссеры, кинопродюсеры.
ИСТОЧНИК KP.RU