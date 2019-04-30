В Пскове состоится международный кинофестиваль «Западные ворота»

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-30T12:19:21+03:00

Первый международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет одновременно с проведением в Пскове Ганзейских дней. Фото: Ирина ПОТАПОВА

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В Пскове с 27 по 30 июня пройдет международный кинофестиваль «Западные ворота». Как рассказали «Комсомольской Правде - Псков» в АО «Ленфильм», в программе фестиваля покажут 50 европейских фильмов для самых искушенных зрителей.

Первый международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Ганзейские дни. Основная цель фестиваля – познакомить псковичей с кинематографом Европы, а представителям европейских стран и, прежде всего, кинематографистам, показать Псков как культурный плацдарм для съемок. В дальнейшем фестиваль «Западные ворота» планируется сделать ежегодным.

Отличительная особенность конкурсных картин – лидерство в национальных кинопрокатах. Фильмы будут представлены в трех категориях. В конкурсной программе за звание лучшей работы фестиваля поборются 6 кинолент. Остальные будут сражаться за отдельный приз от звездного жюри, в которое войдут известные актеры, режиссеры, кинопродюсеры.

ИСТОЧНИК KP.RU