2019-04-30T13:01:58+03:00
Общество

В Пскове в рамках всероссийского открытия велосезона пройдет общегородской велопарад

День проведения – 26 мая
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове 26 мая в рамках всероссийского открытия велосезона пройдет общегородской велопарадВ Пскове 26 мая в рамках всероссийского открытия велосезона пройдет общегородской велопарадФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Пскове в рамках всероссийского открытия велосезона пройдет общегородской велопарад. Информацию об этом передает корреспондент «Комсомольской Правды – Псков», побывавший на пресс-конференции с участием Максима Афанасенко, организатора велопарада.

- В первый раз было 400 участников, в прошлом году – чуть меньше тысячи, - рассказал Максим Афанасенко. – В этом году хотим превысить показатели прошлых лет. Также в рамках велопарада запланировано множество интересных акций, как, например, отдельный заезд для самых маленьких велосипедистов.

Кроме того, 17 мая пройдет двухдневная акция «На работу на велосипеде». По словам организаторов, смысл акции заключается в том, чтобы доказать, «что на велосипеде, как и на автомобиле, можно быстро и удобно добираться до работы». Организаторы рассчитывают, что к акции присоединятся депутаты Псковского областного Собрания, все образовательные и социальные учреждения Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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