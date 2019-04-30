2019-04-30T15:25:48+03:00
Общество

Губернатор Псковской области поздравил жителей Идрицы в день водружения Знамени Победы над Рейхстагом

В поселке 30 апреля отмечают памятную дату
Виталий Суриков
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День Знамени Победы в Идрице отмечается 30 апреля. Фото: Псковское агентство информации.День Знамени Победы в Идрице отмечается 30 апреля. Фото: Псковское агентство информации.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Идрицы со Днем Знамени Победы. Как передает «Псковское агентство информации», памятная дата отмечается первый раз, а установлена она 28 февраля 2019 года.

- Идрица - это место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия, - заметил Михаил Юрьевич в своем поздравительном адресе, - олицетворения силы нашего народа и нашей страны.

Глава региона также отметил, что историческая роль события, которое произошло 30 апреля 1945 года, очень велика для всей нашей страны. Но сейчас мало кто знает об истории Знамени Победы и того соединения, которое носило название «Идрицкая». Этому вопросу уделяется незаслуженно мало внимания.

КОНКРЕТНО

30 апреля 1945 года военнослужащие 150-ой ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили штурмовое знамя своего соединения на Рейхстаг в Берлине. Именно оно теперь носит название

КСТАТИ

За два года Идрица значительно преобразится. В 2019 году региональные власти выделили средства на ремонт памятников и ремонт объектов социальной инфраструктуры. А в 2020 году, когда вся Россия будет праздновать 75-ую годовщину Победы, в Идрице отремонтируют школу, переоборудуют дом культуры и установят новый народный памятник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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