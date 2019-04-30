2019-04-30T19:16:34+03:00
Общество

Студенты ПсковГУ теперь могут брать велосипеды в аренду за 37 рублей в сутки

Минимальный срок аренды – 1 месяц
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Студенты ПсковГУ теперь могут брать велосипеды в аренду за 37 рублей в суткиСтуденты ПсковГУ теперь могут брать велосипеды в аренду за 37 рублей в суткиФото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове запущен пилотный проект для студентов ПсковГУ, благодаря которому они смогут брать велосипеды в аренду всего за 37 рублей в сутки. Информацию об этом передает корреспондент «Комсомольской Правды – Псков», побывавший на пресс-конференции с участием велоактивиста Максима Афанасенко.

- Всего для ПсковГУ с привлечением инвесторов закуплено 13 велосипедов, - рассказал Максим Афанасенко. – Студенты смогут брать велосипеды в аренду всего за 37 рублей в сутки. Однако установлен минимальный срок аренды – один месяц. Таким образом, всего за 1000 рублей в месяц можно получить экономное, а главное - полезное для здоровья транспортное средство.

Старт проекта вызвал множество одобрительных отзывов у студентов. Также в его рамках устанавливаются первые велопарковки - около общежития на Карла Маркса и главного корпуса ПсковГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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