Псковская область присоединилась к всероссийской акции «Судьба солдата»
В Псковской области пройдет акция «Судьба солдата». Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», ее организаторами стали общероссийский народный фронт и «Поисковое движение России».
Как передает «Псковское агентство информации», инициатором присоединения региона к всероссийской акции стал координатор проекта «Единой России» «Культура малой Родины», вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. Псковичи смогут заполнить специальную анкету, которую стоит направить на адрес регионального отделения ОНФ (60region@onf.ru). На все интересующие вопросы общественники ответят в приемной, которая начнет работу с 1 мая, а завершит 22 июня. Расположится она по адресу: улица Советская, дом №15.
Поисками займутся волонтеры. Они исследуют различные архивы. Если волонтеры что-нибудь найдут, то сразу же сообщат обратившимся.
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ИСТОЧНИК KP.RU