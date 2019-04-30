Псковская область присоединилась к всероссийской акции «Судьба солдата»

СЕГОДНЯ 19:09 2019-04-30T19:09:44+03:00

Псковичи смогут узнать о родственниках, которые пропали во время Великой Отечественной войны. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Псковичи смогут узнать о пропавших во время Великой Отечественной войны родственниках

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В Псковской области пройдет акция «Судьба солдата». Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», ее организаторами стали общероссийский народный фронт и «Поисковое движение России».

Как передает «Псковское агентство информации», инициатором присоединения региона к всероссийской акции стал координатор проекта «Единой России» «Культура малой Родины», вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. Псковичи смогут заполнить специальную анкету, которую стоит направить на адрес регионального отделения ОНФ (60region@onf.ru). На все интересующие вопросы общественники ответят в приемной, которая начнет работу с 1 мая, а завершит 22 июня. Расположится она по адресу: улица Советская, дом №15.

Поисками займутся волонтеры. Они исследуют различные архивы. Если волонтеры что-нибудь найдут, то сразу же сообщат обратившимся.

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ИСТОЧНИК KP.RU