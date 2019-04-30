Губернатор Псковской области будет контролировать расследование ДТП с велосипедистами

30 Апр 20:54 2019-04-30T20:54:05+03:00

По поручению главы региона пострадавшего могут перевезти в столичную клинику

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Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе областной администрации, губернатор Михаил Ведерников взял расследование дорожно-транспортного происшествия в котором серьезно пострадал велосипедист, на личный контроль.

Также по поручению главы региона врачи оценили возможность транспортировки пострадавшего в одну их столичных клиник. Медики выдали вердикт, что больной сейчас нетранспортабелен.

За состоянием велосипедиста, который пострадал в дорожно-транспортном происшествии на трассе Псков — Изборск в районе Моглино, следит комитет по здравоохранению Псковской области. Мужчина получил серьезные травмы. В состоянии комы он находится в Псковской областной клинической больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

ДТП произошло возле деревни Моглино 19 апреля около 20.00. Автомобиль «Опель» наехал на группу из четырех велосипедистов . Два из них доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU