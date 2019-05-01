Губернатор Псковской области пожелал благополучия псковичам

СЕГОДНЯ 10:59 2019-05-01T12:38:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Праздником весны и труда.

- Первомай был и остается символом созидания и уважения к человеку-труженику. Эти высокие идеалы объединяют всех нас — готовых работать на благо нашей многонациональной Родины и ее будущего, - отметил в поздравлении глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, на Псковской земле традиция любви к труду и своему делу насчитывает не одно столетие, показатели прошлого года в промышленности и сельском хозяйстве подтверждают это.

- Я уверен, что общими усилиями мы сохраним эту положительную тенденцию и сделаем всё необходимое, чтобы Псковская область и дальше процветала и развивалась, - сказал губернатор.

Он пожелал жителям региона мира, благополучия. И выразил надежду на то, что совместными усилиями удастся сделать вклад в общее дело.

ИСТОЧНИК KP.RU