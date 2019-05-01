Правоохранители Псковской области задержали лжерепетитора-педофила

СЕГОДНЯ 11:14 2019-05-01T11:14:26+03:00

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Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в у правлении уголовного розыска УМВД России по Псковской области, они задержали гражданина, которого подозревают в совершении противоправных действий в отношении детей.

- Есть основания полагать, что фигурант может быть причастен к ряду подобного рода деяний, - заявили в ведомстве.

Следователи предполагают, что этот мужчина предлагал свои услуги в качестве репетитора на территории Псковской области. Работодателям представлялся Геннадием Федоровичем.

На вид лжерепетитору 60-65 лет, телосложение худощавое, волосы темные с проседью, губы тонкие, глаза серые.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности данного гражданина или обращались к нему по вопросам репетиторства, просят обратиться в Управление уголовного розыска УМВД России по Псковской области по телефону:(811-2) 592-205.

ИСТОЧНИК KP.RU