Двух псковичей задержали в Эстонии за незаконное пересечение границы

СЕГОДНЯ 11:32 2019-05-01T11:32:23+03:00

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Двух граждан России задержали за незаконное пересечение границы.

Как сообщает посольство России в Эстонии на своей официальной странице в соцсетях, департамент полиции и погранохраны Эстонской Республики задержали за незаконное пересечение государственной границы двух граждан Российской Федерации - Н.С.Васильева и М.М.Степанова. Это произошло еще 24 апреля. По решению суда они заключены под стражу до 19 июня этого года.

Как отмечают в посольстве, за неделю из сотрудники дважды посетили обоих российских граждан, находящихся в следственном изоляторе Тарту. На условия содержания россияне не жаловались.

Посольство также установило контакт с родственниками Н.С.Васильева и М.М.Степанова в г Пскове. Принимаются меры по оказанию задержанным россиянам всего необходимого содействия.

ИСТОЧНИК KP.RU