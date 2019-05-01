2019-05-01T13:56:44+03:00
Политика

Михаил Ведерников призвал беречь регион от пожаров и не мусорить

Губернатор сформулировал пять основных задач для Псковской области
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Псковский губернатор сформулировал основные задачи на май: уборка мусора, ремонт дорог, противостояние лесным пожарам и ряд других.Псковский губернатор сформулировал основные задачи на май: уборка мусора, ремонт дорог, противостояние лесным пожарам и ряд других.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Борьба с лесными пожарами и палами травы, уборка мусора, качественный ремонт дорог — эти и ряд других тем были подняты губернатором Псковской области в последние дни апреля. И на их основе Псковское агентство информации составило «Псковскую дорожную карту» из пяти первоочередных задач, поставленных главой региона на май.

Помимо перечисленных в список вошли также безвизовый режим для иностранных туристов на 72 часа при посещении Псковской области, «экзамен на прочность» для силовых ведомств, задействованных в обеспечении правопорядка на улицах городов и поселков в майские праздники. По словам губернатора, это своего рода репетиция перед Ганзейскими днями Нового времени.

В первые недели мая в регионе проанализируют работу системы безопасности. «На первую половину июня запланируем учения по отработке межведомственного взаимодействия», - заявил Михаил Ведерников на совместном совещании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Псковской области, прошедшем в последний день апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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