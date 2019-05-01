Очевидцев февральского ДТП, в котором погибла женщина, разыскивает псковская полиция

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-01T15:38:38+03:00

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Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, очевидцев данного ДТП просят оказать содействие органам предварительного следствия и позвонить по телефонам 8(8112) 593-327, 676-872 или обратиться по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, ОМВД России по Псковскому району, кабинет 26.

По версии следствия, в Псковском районе 3 февраля 2019 года около 16 часов 50 минут мужчина, 1971 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», двигался по дороге «Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Беларусь» со стороны Пскова в северную столицу. На 278-ом километре при обгоне двигавшегося в попутном направлении автомобиля выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречной автомашиной «ВАЗ-21114».

В результате дорожно-транспортного происшествия находившаяся в «ВАЗе» в качестве пассажира женщина, 1979 года рождения, получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU