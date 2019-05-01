2019-05-01T19:43:48+03:00
Общество

В Псковской области на конкурсе красоты и таланта выбрали "Миссис "Хилово"-2019"

Прошло гала-шоу участниц юбилейного 10-го конкурса красоты и таланта "Миссис Псков - 2019"
Василиса Алексеева
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Гала-шоу "Миссис Псков-2019"Гала-шоу "Миссис Псков-2019"Фото: Татьяна РОДИНА
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В санатории "Хилово" состоялось гала-шоу участниц юбилейного 10-го конкурса красоты и таланта "Миссис Псков - 2019"

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" организаторы мероприятия, участницы показали несколько дефиле и рассказали о себе.

Победительницу выбрали зрители. Ею стала Кристина Ларченко, которая получила номинацию "Миссис "Хилово" - 2019" и тур выходного дня на всю семью в качестве подарка. Второе место, по итогам голосования, досталось Ирине Васильевой. Третье место разделили Анастасия Михайлова и Надежда Гварамия.

Все участницы конкурса "Миссис Псков - 2019" после гала-шоу и напряженных репетиций отдохнули в санатории по программе «Тур выходного дня» и приняли участие в тематической фотосессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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