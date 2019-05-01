В Псковской области на конкурсе красоты и таланта выбрали "Миссис "Хилово"-2019"
В санатории "Хилово" состоялось гала-шоу участниц юбилейного 10-го конкурса красоты и таланта "Миссис Псков - 2019"
Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" организаторы мероприятия, участницы показали несколько дефиле и рассказали о себе.
Победительницу выбрали зрители. Ею стала Кристина Ларченко, которая получила номинацию "Миссис "Хилово" - 2019" и тур выходного дня на всю семью в качестве подарка. Второе место, по итогам голосования, досталось Ирине Васильевой. Третье место разделили Анастасия Михайлова и Надежда Гварамия.
Все участницы конкурса "Миссис Псков - 2019" после гала-шоу и напряженных репетиций отдохнули в санатории по программе «Тур выходного дня» и приняли участие в тематической фотосессии.
ИСТОЧНИК KP.RU