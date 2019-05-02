В ТРК "Акваполис" 2 мая пройдет шоу талантов конкурса "Миссис Псков-2019"

СЕГОДНЯ 11:13 2019-05-02T11:13:29+03:00

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2 мая, в 16.00, в торгово-развлекательном комплексе "Акваполис" пройдет конкурс талантов 10-го юбилейного конкурса красоты и таланта среди замужних женщин "Миссис Псков -2019".

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" организаторы мероприятия, участницы конкурса покажут 19 оригинальных творческих номеров. Гостей также ждут различные сюрпризы.

Оценивать творчество конкурсанта будет компетентное жюри, в состав которого вошли певица, ведущая, общественный деятель - Алена Shine, действующая "Миссис Псков - 2018" - Дарья Бутенко, общественный деятель, предприниматель, организатор и ведущая мероприятий, блогер и публицист - Елена Тонова из Латвии, певица и ведущая - Анна Летунова, руководитель танцевальной студии MAGIC DANCE, педагог-хореограф, режиссер-постановщик шоу- программ, организатор проектов в области культуры - Светлана Левченко из Латвии.

Вход на мероприятие свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU