Начался ремонт дороги в Новоржевском районе

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-02T13:08:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе областной администрации ремонт пройдет на участке с 38-го по 41-й км протяженностью около 3,7 км.

Подрядчик начал устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Затем планируется провести обработку битумом с применением черного щебня и укрепление обочин песчано-гравийной смесью.

Работы выполняются на средства областного бюджета, выделенные на содержание автомобильных дорог по адресной программе «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия». Ремонт планируется завершить до 30 июня. Стоимость контракта составляет 14 млн рублей.

Автомобильная дорога регионального значения Сорокино — Выбор общей протяженностью почти 42 км проходит по территориям Дедовичского и Новоржевского районов: является связующим звеном между указанными населенными пунктами, районами и региональными дорогами Остров — Новоржев и Порхов — Успенье. Интенсивность движения транспортных средств составляет в среднем 74 автомобиля в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU