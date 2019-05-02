Псковскому искусствоведу помогут с реабилитацией после тяжелой операции

СЕГОДНЯ 16:35 2019-05-02T16:35:04+03:00

Тамаре Шулаковой по поручению губернатора окажут помощь по реабилитации после серьезной операции. Фото: комитет по здравоохранению Псковской области.

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Доцент кафедры дизайна и технологии обработки материалов Псковского государственного университета Тамара Шулакова попала в одну из федеральных клиник с тяжелым заболеванием. Ей уже проведена операция на позвоночнике. Впереди серьезная и длительная реабилитация. Псковское агентство информации со ссылкой на комитет здравоохранения региона сообщает, что по поручению губернатора Михаила Ведерникова ведомство взяло ситуацию на контроль.

«Мы свяжемся с врачами центра в котором находится Тамара Васильевна, выясним профиль необходимой реабилитации и приложим все усилия для организации реабилитации в рамках обязательного медицинского страхования бесплатно», - сообщили в комитете.

Тамара Васильевна Шулакова преподает в опорном вузе региона, студенты узнают на ее лекциях историю искусств, историю средневекового Пскова, историю стилей в искусстве, историю Серебряного века.

ИСТОЧНИК KP.RU