Псковскому искусствоведу помогут с реабилитацией после тяжелой операции
Доцент кафедры дизайна и технологии обработки материалов Псковского государственного университета Тамара Шулакова попала в одну из федеральных клиник с тяжелым заболеванием. Ей уже проведена операция на позвоночнике. Впереди серьезная и длительная реабилитация. Псковское агентство информации со ссылкой на комитет здравоохранения региона сообщает, что по поручению губернатора Михаила Ведерникова ведомство взяло ситуацию на контроль.
«Мы свяжемся с врачами центра в котором находится Тамара Васильевна, выясним профиль необходимой реабилитации и приложим все усилия для организации реабилитации в рамках обязательного медицинского страхования бесплатно», - сообщили в комитете.
Тамара Васильевна Шулакова преподает в опорном вузе региона, студенты узнают на ее лекциях историю искусств, историю средневекового Пскова, историю стилей в искусстве, историю Серебряного века.
ИСТОЧНИК KP.RU