СЕГОДНЯ 15:11 2019-05-07T15:11:19+03:00

На строительство двух новых газопроводов в Псковской области выделят 516 миллионов рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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В Псковской области построят два новых газопровода. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на этот проект выделено порядка 516 миллионов рублей.

Строительством займется ООО «Газпром межрегионгаз»Один газопровод общей протяженностью 36 километров будет построен от газораспределительной станции Новосокольники до деревень Назимово, Насва. Также будут построены распределительные газопроводы общей протяженностью 6 километров к трем котельным города Невель. Планируемый срок сдачи объектов – до конца 2021 года.

Стоит отметить, что на сегодняшний день общий уровень газификации Псковской области составляет 53%. В сравнением с прошлым годом объем финансирования программы газоснабжения и газификации региона из областного бюджета увеличен на десять миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU