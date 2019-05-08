2019-05-08T16:02:52+03:00
Общество

Михаил Ведерников от лица жителей Псковской области поблагодарил ветеранов за Победу

Поздравительную речь глава региона произнес на торжественном собрании в честь 9 Мая
Виталий Суриков
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников со сцены Псковской филармонии поздравил ветеранов с приближающимся Днем Победы. Фото: Псковское агентство информации.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников со сцены Псковской филармонии поздравил ветеранов с приближающимся Днем Победы. Фото: Псковское агентство информации.
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Глава региона Михаил Ведерников от лица жителей Псковской области поблагодарил ветеранов за Победу в Великой Отечественной войне. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», слова губернатора передает «Псковское агентство информации».

Михаил Ведерников отметил, что жители всей страны с гордостью вспоминают подвиг советского народа. Для каждого псковича ветераны являются эталонами доблести и примерами для подражания, ведь они выстояли в самое сложное время для всего человечества.

Не обошел вниманием губернатор и тот факт, что на территории Псковской области действовали 29 партизанских бригад. По словам Михаила Ведерникова, это стало настоящим проклятием для врага, ведь с таким сопротивлением он нигде не сталкивался. Глава региона также напомнил собравшимся, что о «Подвиге Матросова», «Идрицком знамени» и «Партизанском крае» знают не только в России, но и за ее пределами.

КОНКРЕТНО

В Псковской области трепетно относятся к памяти о той войне. Ведется постоянная работа поисковыми отрядами, региональные власти поддерживают не только ветеранов, но и детей войны. Также в Псковской области вышел уже пятый том книги «Солдаты Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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