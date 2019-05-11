Легковушка и мотоциклист устроили ДТП в Пустошкинском район
Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожарно-спасательные подразделения принимали участие в ликвидации дорожно-транспортного происшествия в Пустошкинском районе.
Сообщение о ДТП поступило в 13.38, сегодня , 11 мая. В Пустошкинским районе, на 462 километре трассы Р-23 столкнулись автомобиль и мотоцикл.
Для ликвидации ДТП привлекалась одна единица техники, три человека. Данные о пострадавших отсутствуют.
Еще одно дорожно-транспортное происшествие случилось на Рижском проспекте в Пскове. Подробности не сообщаются.
КОНКРЕТНО
Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU