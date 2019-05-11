2019-05-11T16:11:53+03:00
Общество

Легковушка и мотоциклист устроили ДТП в Пустошкинском район

Дмитрий Мезенцев
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Фото: архивФото: архивФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожарно-спасательные подразделения принимали участие в ликвидации дорожно-транспортного происшествия в Пустошкинском районе.

Сообщение о ДТП поступило в 13.38, сегодня , 11 мая. В Пустошкинским районе, на 462 километре трассы Р-23 столкнулись автомобиль и мотоцикл.

Для ликвидации ДТП привлекалась одна единица техники, три человека. Данные о пострадавших отсутствуют.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие случилось на Рижском проспекте в Пскове. Подробности не сообщаются.

КОНКРЕТНО

Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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