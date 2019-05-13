Три жителя Пскова посетили личный прием исполняющего обязанности гендиректора Фонда капитального ремонта

СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-13T14:31:22+03:00

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В Пскове состоялся личный прием граждан исполняющим обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Виктором Иващенко. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», информация об этом появилась в социальных сетях регионального оператора.

НА прием к руководителю Фонда пришли три жителя Пскова. В основном их волновали вопросы по приближающемуся капитальному ремонту многоквартирных домов. В частности, обратившихся интересовал контроль за качеством проведения работ.

Виктор Иващенко во время приема граждан не только ответил на вопросы, но и взял под контроль все обращения в адрес регионального оператора. Руководитель проследит за ними до тех пор, пока вопросы не решатся окончательно.

КСТАТИ

Виктор Иващенко до назначения исполняющим обязанности гендиректора Фонда капитального ремонта руководил Усвятским районом. Новую должность чиновнику предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

КОНКРЕТНО

Как жильцам дома контролировать ход капитального ремонта, узнал корреспондент «Комсомольской правды - Псков» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU