СЕГОДНЯ 17:59 2019-05-13T17:59:33+03:00

В Псковской области за майские праздники не произошло ни одного крупного природного пожара. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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За майские праздники в Псковской области произошло 13 лесных пожаров. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, ни один из них не нанес существенного ущерба ни имуществу, ни здоровью людей.

Общая площадь пожаров составила 4 гектара. Восемь инцидентов спасатели обнаружили с помощью системы «Лесоохранитель». Еще пять - во время патрулирования территории лесов. Самые крупные пожары случились в Порховском и Опочецком районах, но в основном спасатели справлялись с огнем в день обнаружения. Всего к тушению привлекались 196 человек на 73 единицах техники.

В целом региональные власти отмечают значительное снижение количества природных пожаров. Этому способствует не только погода, но и профилактическая работа. Но в регионе по-прежнему действует противопожарный режим, поэтому пользоваться открытым огнем в лесах, а также поджигать траву категорически запрещено.

КОНКРЕТНО

Если вы стали очевидцем лесного пожара, то об этом необходимо сообщить по следующим телефонам: 8 (800) 100-14-84 (региональная диспетчерская служба), 8 (8112) 75-10-46, 8 (800) 100-94-00 (прямая линия лесной охраны). Телефоны экстренных служб: 112, 101, 01.

ИСТОЧНИК KP.RU