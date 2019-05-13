2019-05-13T17:59:33+03:00
Происшествия

За майские праздники в Псковской области произошло 13 лесных пожаров

Региональные власти отмечают значительное снижение количества подобных инцидентов
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
Поделиться:
В Псковской области за майские праздники не произошло ни одного крупного природного пожара.В Псковской области за майские праздники не произошло ни одного крупного природного пожара.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

За майские праздники в Псковской области произошло 13 лесных пожаров. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, ни один из них не нанес существенного ущерба ни имуществу, ни здоровью людей.

Общая площадь пожаров составила 4 гектара. Восемь инцидентов спасатели обнаружили с помощью системы «Лесоохранитель». Еще пять - во время патрулирования территории лесов. Самые крупные пожары случились в Порховском и Опочецком районах, но в основном спасатели справлялись с огнем в день обнаружения. Всего к тушению привлекались 196 человек на 73 единицах техники.

В целом региональные власти отмечают значительное снижение количества природных пожаров. Этому способствует не только погода, но и профилактическая работа. Но в регионе по-прежнему действует противопожарный режим, поэтому пользоваться открытым огнем в лесах, а также поджигать траву категорически запрещено.

КОНКРЕТНО

Если вы стали очевидцем лесного пожара, то об этом необходимо сообщить по следующим телефонам: 8 (800) 100-14-84 (региональная диспетчерская служба), 8 (8112) 75-10-46, 8 (800) 100-94-00 (прямая линия лесной охраны). Телефоны экстренных служб: 112, 101, 01.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Псковская область перейдет на цифровое телевещание в середине октября
В Пскове детский турнир по дзюдо собрал больше 70 участников
Мужчина пытался украсть алкоголь на семь тысяч рублей из магазина в Пскове
В Псковской области на конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений выдвинуто 32 инициативы
В Пскове мужчина украл у своего пьяного знакомого больше 70 тысяч рублей
Три жителя Пскова посетили личный прием исполняющего обязанности гендиректора Фонда капитального ремонта
На улице Шестака в Пскове городские власти ограничат парковку автомобилей
Псковские археологи нашли у Поганкиных палат английскую печать
В Пыталовском районе мужчина получил ожоги во время пожара в собственном доме
Псковский хоккейный клуб «Торнадо» завоевал серебро на "Кубке Победы"
Великолучанка Виктория Селиверстова стала бронзовым призером Первенства России по тайскому боксу
Псковичи смогут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ
Зарегистрироваться на "Маленький чемпион" в Пскове можно дистанционно
Маршрут «Псков - Москва» признан самым доступным среди летних авиаперелетов в России
День Победы в Псковской области прошел спокойно