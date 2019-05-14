2019-05-14T12:33:54+03:00
Общество

Глава региона Михаил Ведерников помог одинокой маме ребенка-инвалида из Невеля получить жилье

Теперь они будут жить в благоустроенной квартире в жилом комплексе «Солнечный»
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Маме приобрели квартиру поблизости с местожительством ее родственников, которые будут помогать ей с ребенком.. Фото из личного архива Виктории СолдатенковойМаме приобрели квартиру поблизости с местожительством ее родственников, которые будут помогать ей с ребенком.. Фото из личного архива Виктории Солдатенковой
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Губернатор области Михаил Ведерников помог одинокой маме ребенка-инвалида из Невеля получить квартиру. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, теперь мама с ребенком будут жить в благоустроенной квартире на первом этаже многоквартирного дома в жилом комплексе «Солнечный».

Мама ребенка, Виктория Солдатенкова, обращалась за помощью в местную администрацию, поскольку не имела отдельного жилья и была вынуждена проживать в квартире с бабушкой и мамой. Из местного и областного бюджета были выделены средства, на которые была приобретена трехкомнатная квартира на окраине Невеля.

Это Викторию не устроило из-за отсутствия инфраструктуры и удаленности жилья от центра города. Она повторно обратилась к губернатору и он пошел навстречу. Маме приобрели квартиру поблизости с местожительством ее родственников, которые будут помогать ей с ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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