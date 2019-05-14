СЕГОДНЯ 13:56 2019-05-14T14:22:13+03:00

С 20 мая в Пскове начнется отключение горячей воды Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В таблицу, опубликованную на сайте «Псковских тепловых сетей», внесены изменения

Изменить размер текста: A A

В Пскове плановое отключение горячей воды начнется 20 мая 2019 года. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в диспетчерской службе «Псковских тепловых сетей», отключение воды пройдет в соответствии с графиком, размещенном на сайте службы.

Стоит отметить, что, судя по графику, на период Ганзейских дней горячая вода отключаться не будет. Таким образом, гостей города не затронет российская традиция отключений воды в летний период.

Первыми в период с 20 мая по 13 июня отключат котельные по следующим адресам:

ул. Первомайская, 43, ул. Волкова, 3, Рижский проспект.,5а, ул. Солнечная, 14, ул. Алехина, 1, ул. Алехина, 24, ул. Ижорского бат., 6б , ул. Школьная 7, ул. Школьная, 2, ул. Волкова, 3, ул. Поселочная, 15, ул. Первомайская, 43.

КСТАТИ

Котельные по адресам ул. Л. Поземского, 124, ул. Ижорского бат.24, ул. Л. Поземского, 63, отключат не с 20 мая по 13 июня, как изначально планировалось, а с 3 по 17 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU