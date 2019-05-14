2019-05-14T14:22:13+03:00
Общество

С 20 мая в Пскове начнется отключение горячей воды

В таблицу, опубликованную на сайте «Псковских тепловых сетей», внесены изменения
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
С 20 мая в Пскове начнется отключение горячей водыС 20 мая в Пскове начнется отключение горячей водыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Пскове плановое отключение горячей воды начнется 20 мая 2019 года. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в диспетчерской службе «Псковских тепловых сетей», отключение воды пройдет в соответствии с графиком, размещенном на сайте службы.

Стоит отметить, что, судя по графику, на период Ганзейских дней горячая вода отключаться не будет. Таким образом, гостей города не затронет российская традиция отключений воды в летний период.

Первыми в период с 20 мая по 13 июня отключат котельные по следующим адресам:

ул. Первомайская, 43, ул. Волкова, 3, Рижский проспект.,5а, ул. Солнечная, 14, ул. Алехина, 1, ул. Алехина, 24, ул. Ижорского бат., 6б , ул. Школьная 7, ул. Школьная, 2, ул. Волкова, 3, ул. Поселочная, 15, ул. Первомайская, 43.

КСТАТИ

Котельные по адресам ул. Л. Поземского, 124, ул. Ижорского бат.24, ул. Л. Поземского, 63, отключат не с 20 мая по 13 июня, как изначально планировалось, а с 3 по 17 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава региона Михаил Ведерников помог одинокой маме ребенка-инвалида из Невеля получить жилье
В Пскове за двойное убийство и изнасилование местный житель получил пожизненный срок
Руководство «Титан-Полимера»: Завод в Моглино не будет производить трихлорсилан
День отдыха прошел у конкурсанток «Миссис Псков-2019» в псковском аквапарке
Директор «Экопрома»: Мы достойно вместе с подрядчиками прошли этап первых четырех месяцев
Комитет по социальной защите Псковской области начал возмещать средства за покупку телеприставок
Псковская область перейдет на цифровое телевещание в середине октября
В Пскове детский турнир по дзюдо собрал больше 70 участников
За майские праздники в Псковской области произошло 13 лесных пожаров
Мужчина пытался украсть алкоголь на семь тысяч рублей из магазина в Пскове
В Псковской области на конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений выдвинуто 32 инициативы
В Пскове мужчина украл у своего пьяного знакомого больше 70 тысяч рублей
Три жителя Пскова посетили личный прием исполняющего обязанности гендиректора Фонда капитального ремонта
На улице Шестака в Пскове городские власти ограничат парковку автомобилей
Псковские археологи нашли у Поганкиных палат английскую печать
В Пыталовском районе мужчина получил ожоги во время пожара в собственном доме
Псковский хоккейный клуб «Торнадо» завоевал серебро на "Кубке Победы"
Великолучанка Виктория Селиверстова стала бронзовым призером Первенства России по тайскому боксу
Псковичи смогут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ
Зарегистрироваться на "Маленький чемпион" в Пскове можно дистанционно
Маршрут «Псков - Москва» признан самым доступным среди летних авиаперелетов в России
День Победы в Псковской области прошел спокойно