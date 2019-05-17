Житель Пскова попадет на скамью подсудимых за попытку дачи взятки

СЕГОДНЯ 09:48 2019-05-17T09:48:36+03:00

Максимальный срок лишения свободы, который он может получить — 8 лет

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В Пскове за попытку дачи взятки инспектору ГИБДД, находившемуся на посту, на скамье подсудимых окажется местный 59-летний житель. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, таким образом мужчина пытался избежать административного наказания.

Автомобиль подсудимого был остановлен инспекторами в начале апреля 2019 года в Пскове на улице Гоголя. Водитель был нетрезв. Это помогло установить медицинское освидетельствование. Инспекторы в соответствии с инструкциями начали составление протокола. Однако задержанный водитель для избежания наказания предложил сотрудникам ГИБДД взятку в размере 42 тысячи рублей. Инспекторы отказались от денег. Теперь за содеянное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU