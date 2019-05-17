2019-05-17T09:48:36+03:00
Происшествия

Житель Пскова попадет на скамью подсудимых за попытку дачи взятки

Максимальный срок лишения свободы, который он может получить — 8 лет
Поделиться:
Житель Пскова попадет на скамью подсудимых за попытку дачи взяткиЖитель Пскова попадет на скамью подсудимых за попытку дачи взяткиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Пскове за попытку дачи взятки инспектору ГИБДД, находившемуся на посту, на скамье подсудимых окажется местный 59-летний житель. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, таким образом мужчина пытался избежать административного наказания.

Автомобиль подсудимого был остановлен инспекторами в начале апреля 2019 года в Пскове на улице Гоголя. Водитель был нетрезв. Это помогло установить медицинское освидетельствование. Инспекторы в соответствии с инструкциями начали составление протокола. Однако задержанный водитель для избежания наказания предложил сотрудникам ГИБДД взятку в размере 42 тысячи рублей. Инспекторы отказались от денег. Теперь за содеянное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Великих Луках мужчину осудили за убийство своей сожительницы по неосторожности
Трое псковичей примут участие в ралли «Пушкинские Горы—2019»
В Великолукском районе на участке дороги Полибино — Ильино начался ремонт асфальтового покрытия
Губернатор Михаил Ведерников предложил присвоить Псковской области статус приоритетной для переселения соотечественников
Президент ответил на вопрос псковской журналистки на медиафоруме ОНФ
На стройплощадке Дновской школы № 50 начались работы по благоустройству территории
Директор завода «Титан-Полимер»: Наш завод не несет угрозы эстонской экологии
Для 90 процентов детей-сирот Псковской области нашли новые семьи
Чрезвычайный противопожарный режим в Псковской области отменен
Великолукская налоговая служба внесла в бюджет около 1,3 миллиардов рублей
Губернатор Псковской области: От успешности национальной политики зависит стабильность во всей стране
Стратегию укрепления межнациональных отношений обсудят на открывшемся в Пскове семинаре