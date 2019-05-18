2019-05-18T13:04:02+03:00
Общество

В Идрице идет ремонт дорожного полотна центральной улицы

Общая протяженность ремонтируемого участка – около двух километров
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Идрице идет ремонт дорожного полотна центральной улицыВ Идрице идет ремонт дорожного полотна центральной улицыФото: Андрей СТЕПАНОВ
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В поселке Идрица Себежского района идет ремонт дорожного полотна центральной улицы. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков»в пресс-службе администрации Псковской области, общая протяженность ремонтируемого участка – около двух километров.

Всего на ремонт улицы из муниципального бюджета выделено почти 7 миллионов рублей. Улица является частью трассы «СебежПустошка». Работы ведутся силами подрядной организации «ДСК-Себеж». Закончить ремонт обещают до конца мая текущего года.

В августе и сентябре 2019 года подрядчик отремонтирует дополнительно еще два участка этой дороги. Старый асфальт заменят на участке трассы «Себеж — Пустошка» длиной 1 километр. Стоимость работ составит 4,4 миллиона рублей.

Кроме того, в поселке отремонтируют пешеходные тротуары вдоль трассы. На эти цели выделено около 7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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