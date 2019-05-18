2019-05-18T16:19:40+03:00
Общество

В Пскове пройдут молодежные мастер-классы «Поделись своим умением»

Записаться на них может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове пройдут молодежные мастер-классы «Поделись своим умением». Фото: Молодежный центр ПсковаВ Пскове пройдут молодежные мастер-классы «Поделись своим умением». Фото: Молодежный центр Пскова
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В Пскове, состоится серия обучающих мастер-классов «Поделись своим умением». Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, записаться на них может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет.

20 мая пройдёт первый мастер-класс по ораторскому мастерству, на котором выступит режиссер и художественный руководитель студенческого театра «АхТеатр» Татьяна Комиссаровская. Занятие пройдёт в актовом зале ПсковГУ по адресу улица Льва Толстого, дом 4, начало - в 18.00.

21 мая состоится мастер-класс об особенностях произношения на английском. Начало в 18:00 в Молодёжном центре (улица Максима Горького, дом 15).

23 мая состоится мастер-класс по танцевальному направлению бачате. Занятие пройдет в амфитеатре Детского Парка в 18:00.

Заключительным мероприятием этой серии станет занятие по VOGUE , которое пройдёт 24 мая в школе танцев «Dance Family» (улица Яна Фабрициуса, дом 10, 4 этаж).

Записаться на мастер-классы можно по телефону 56-44-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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