В Пскове завершился городской турнир по дворовому футболу

СЕГОДНЯ 13:18 2019-05-19T13:18:31+03:00

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В Пскове завершился городской этап чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как рассказали "Комсомольской Правде - псков" в пресс-службе администрации Псковской области, за победу в турнире боролись 18 команд, разделенные на в три возрастные группы.

Среди 2007-2009 годов рождения лучшими стали команды «Амкал», «Торнадо», «Спарта». Среди участников 2005-2006 годов рождения первое место заняла команда Lxe team, второе - «Шальке», третье - «Финал». Среди юношей 2001-2004 годов рождения «золото» у команды «Кадеты», «серебро» - у Peach People, «бронза» - у Royal Legion.

Команда средней группы, победившая на областных соревнованиях, примет участие в третьем этапе Всероссийского фестиваля детского дворового футбола, который пройдет в Сантк-Петербурге с 27 августа по 1 сентября 2019 года.

Чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области «Лига дворового футбола» проходит в области уже в третий раз .

ИСТОЧНИК KP.RU