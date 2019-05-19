Представители предприятия «Титан-Полимер» ответили на 12 вопросов от псковичей

СЕГОДНЯ 15:12 2019-05-19T15:12:23+03:00

Строительство завода начнётся только когда будут пройдены все необходимые экспертизы

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Представители предприятия «Титан-Полимер» ответили на 12 главных вопросов псковичей. Ответы на самые задаваемые вопросы были размещены в виде инфографики в официальной группе предприятия «Вконтакте».

Были даны ответные аргументы по следующим опасениям: «завод взорвётся и накроет ядовитым облаком всю область», завод будет отравлять воздух в Пскове», «завод будет сливать все отходы в реки, озёра и городскую канализацию».

В качестве контраргументов сообщается, что максимальное давление, которое будет на производстве - 2 атмосферы. Это меньше, чем в колёсах велосипеда. Производство происходит под вакуумом, то есть никаких выбросов быть не может. Технология производства не предполагает слива отходов - на заводе замкнутый цикл. В канализацию будут слиты лишь бытовые стоки из столовой и санузлов.

КСТАТИ

В региональный и местный бюджеты Псковской области от деятельности завода «Титан-Полимер» до 2027 года поступит порядка двух миллиардов рублей. Кроме того, будет создано около двух тысяч рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU